Mercato : Eriksen prêt à quitter l’Inter ? Il répond !

Publié le 31 mai 2021 à 22h25 par A.C. mis à jour le 31 mai 2021 à 22h32

Christian Eriksen, protagoniste du titre de champion d’Italie de l’Inter, s’est exprimé au sujet de son avenir.