Mercato - Real Madrid : Retraite, avenir... Les confidences de Karim Benzema !

31 mai 2021

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema a fait part de sa fierté d'évoluer sous les couleurs du club espagnol et s'est exprimé sur son avenir.

Arrivé au Real Madrid en 2009 en provenance de Lyon, Karim Benzema a réussi, au fil des années, à s’installer comme un titulaire indiscutable. Auteur de 23 buts cette saison en Liga, l’attaquant français a été l’un des hommes forts de Zinédine Zidane et compte bien prolonger son aventure en Espagne. Lié au Real Madrid jusqu'en 2022, Benzema a bien l’intention de signer un nouveau contrat et serait proche d’étirer son bail d’une saison. Ce lundi, le joueur de 33 ans s’est exprimé sur son parcours et a également été interrogé sur son avenir.

« Quand est ce que je vais arrêter le football ? Jamais »