Euro 2021 : Les Pays-Bas portés par un grand Depay ?

Publié le 11 juin 2021 à 12h10 par La rédaction

Sept ans après leur dernière apparition dans une grande compétition, les Pays-Bas font leur grand retour cet été. Pleine d’ambitions, cette équipe hollandaise devra tout de même faire sans Van Dijk, le capitaine. Mais avec un Depay en très grande forme.

La forme actuelle

La forme est bonne. Depuis leur non-qualification à l’Euro 2016 et surtout à la Coupe du Monde 2018, les Pays-Bas se reconstruisent. D’abord avec Ronald Koeman, maintenant avec Frank de Boer. Car les Hollandais possèdent une très belle génération. Guidés par Virgil van Dijk, le capitaine, ils ont redressé la barre et se présentaient même comme l’un des favoris cet été. Mais une rupture des ligaments croisés a forcé le capitaine batave a décliné cet Euro. Une absence qui risque de coûter très cher…

Le joueur à suivre

Sans Van Dijk, les feux seront braqués sur le futur ex-lyonnais, Memphis Depay. L’attaquant néerlandais a bouclé sa quatrième saison pleine de Ligue 1 avec 20 buts et 12 décisives. Des statistiques qui font tourner la tête… Annoncé au Barça, il va d’abord se concentrer sur sa deuxième grande compétition après la Coupe du Monde 2014. Car il va devoir porter l’attaque des Pays-Bas. Avec 23 buts inscrits sous le maillot des Oranjes , Memphis Depay sera la menace numéro une côté hollandais. Surtout après une telle saison…

