Euro 2021 : France, Allemagne, Portugal, Hongrie... Tout savoir sur le Groupe F !

Publié le 7 juin 2021 à 8h10 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2021 à 9h11

Le groupe de la mort, sans aucun doute. Trois favoris à la victoire finale dans ce groupe F ainsi que la Hongrie qui tentera de créer la surprise. Présentation.

France

Avec son équipe championne du monde, la France sera le grand favori de cet Euro 2021. Malgré ce groupe de la mort avec l’Allemagne et le Portugal, Didier Deschamps a les armes pour finir en tête. Avec une équipe aussi talentueuse, les Bleus peuvent renverser n’importe quelle nation. Hormis Corentin Tolisso, pas de bobos à déplorer. Et ce qui rassure, c’est que les cadres vont bien dans leur club. Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, ils sont au niveau. En espérant qu’ils brillent encore plus cet été !

Allemagne

Éliminée en poules au mondial 2018 en Russie, l’Allemagne veut se rattraper. Pour son dernier tournoi avec la Mannschaft , Joachim Löw aura à cœur de briller. Et avec une telle équipe, il a de quoi faire. Le milieu de terrain allemand est sans doute l’un des plus fournis du monde. Gundogan, Kimmich, Goretzka, Kroos, tous sont titulaires indiscutables dans les plus grands clubs européens. Attention tout de même à ne pas tout miser sur le talent… Mais les Allemands ont sûrement retenu la leçon reçue il y a 3 ans.

Portugal

Le tenant du titre est forcément un favori. Et encore plus quand autant de talents se sont ajoutés à cette équipe en 5 ans. Dans tous les secteurs, le Portugal s’est renforcé. Avec une défense qui sera dirigée par un Ruben Dias au top de sa forme, la Seleçao peut être rassurée. Pareil pour son attaque. CR7, Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva, cela fait rêver. Mais les noms ne font pas l’équipe. Fernando Santos devra trouver l’alchimie pour que son équipe aille loin dans cet Euro.

Hongrie

Les Hongrois n’ont pas hérité du meilleur tirage, c’est une certitude. Qualifiée à la dernière minute pour cet Euro grâce à un but de son crack national Dominik Szoboszlai, la Hongrie essayera de gratter des points là où elle peut. Les trois meilleurs joueurs de la sélection jouent à Leipzig et ils seront les hommes à suivre. Gulacsi au but, Orban derrière et Szoboszlai devant, ils essaieront d’assumer leur rôle de leader pour pourquoi pas créer la surprise… Car en 2016, la Hongrie avait arraché le nul 3-3 contre le Portugal. De bonne augure ?

