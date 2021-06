Foot - Euro

Euro 2021 : Espagne, Pologne, Suède, Slovaquie... Tout savoir sur le Groupe E !

Publié le 7 juin 2021

Ce groupe E est sûrement l’un des plus relevés et équilibrés… L’Espagne est favorite mais elle devra se frotter à des belles sélections et la tâche ne sera pas facile. Présentation.

Espagne

Après le fiasco de 2018, les Espagnols sont de retour aux affaires et veulent renouer avec la gloire de la décennie passée. Désormais entraînée par Luis Enrique, l’Espagne retrouve de sa superbe, notamment grâce à sa jeunesse talentueuse. Des joueurs comme Pedri, Oyarzabal ou Fati ont fait leur trou et font les beaux jours de la Roja . Et contrairement au mondial 2018, les Espagnols ont trouvé de la stabilité avec leur sélectionneur. Seule incertitude, les présences d’Ansu Fati et de Sergio Ramos qui galèrent avec les blessures.

Pologne

Quart de finaliste surprise de l’Euro 2016 en France, la Pologne voudra rééditer l’exploit. Car en 2018, les coéquipiers de Robert Lewandowski sont tristement sortis en poules. Mais l’attaquant du Bayern Munich est à son prime. Meilleur buteur d’Europe, le numéro 9 et capitaine polonais sera très attendu. Et il ne sera pas seul. Cette équipe polonaise est un mélange d’expérience avec des joueurs comme Piszczek, Glik et de jeunesse avec Zielinski et Piatek. Un candidat sérieux à la qualification !

Suède

Zlatan Ibrahimovic sera-t-il de la partie ? C’est la grande question… Actuellement, l’équipe suédoise est très intéressante, encore plus depuis son quart de finale au mondial 2018. Et avec le retour de Zlatan en sélection, la Suède devait se présenter à l’Euro avec de sérieux arguments. Mais avec sa sortie inquiétante sur blessure contre la Juve, l’attaquant de l’AC Milan n’est pas certain d’y participer… Un coup dur pour tout un pays. Si c’est le cas, Forsberg et les autres devront imiter leur Coupe du Monde 2018.

Slovaquie

Dans ce groupe E, les Slovaques auront tout à gagner. Sur le papier, c’est l’équipe la plus faible… Pourtant, la Slovaquie a une équipe solide qu’on commence à avoir l’habitude de voir. Même si Marek Hamsik a pris sa retraite internationale, la Slovaquie s’est retrouvée un leader avec Milan Skriniar, le défenseur de l’Inter Milan. Et en dépit du manque de talents offensifs, cette sélection slovaque tentera de surprendre dans ce groupe plutôt relevé.

