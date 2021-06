Foot - Euro

Euro 2021 : 24 ans plus tard, revoilà l’Ecosse !

Publié le 11 juin 2021 à 17h10 par La rédaction

Grâce à sa belle génération, l’Ecosse va retrouver la joie de disputer une grande compétition. Mais dans un groupe D homogène mais relevé, la tâche s’annonce difficile pour les Ecossais…

La forme du moment

Après 24 ans d’absence, l’Ecosse retrouvera cet été l’odeur d’une compétition internationale. Un retour mérité pour une génération talentueuse qui espère faire quelque chose à l’Euro. Si l’Ecosse n’est pas un cador, c’est une équipe qui joue avec ses armes et qui parvient à faire la différence avec ce qu’elle a. Dans un mois, Robertson, McTominay, Tierney et McGinn, les cadres de cette sélection, seront bien présents. Pour les accompagner, Billy Gilmour, jeune espoir de Chelsea, sera aussi de la partie. Suffisant pour faire bonne figure ?

Le joueur à suivre

Capitaine de cette sélection écossaise, Andy Robertson est l’élément indispensable dans cette équipe. Le latéral gauche de Liverpool vit une saison plus difficile que les trois dernières, mais il reste indéboulonnable à son poste. Et même dans le dur, il postule à la place de meilleur latéral en Europe. En juin, il aura la chance de disputer sa première grande compétition avec son pays. Utilisé différemment qu’avec les Reds, le capitaine écossais aura la lourde responsabilité de guider son équipe grâce à son expérience des grands rendez-vous.

