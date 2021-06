Foot - Euro

Euro 2021 : Le Portugal pour un deuxième exploit de suite ?

Publié le 11 juin 2021 à 13h10 par La rédaction

Après sa victoire en 2016 et celle en Ligue des Nations, le Portugal arrive en tant que favori à l’Euro. Surtout que l’effectif s’est très bien renforcé…

La forme actuelle

Champion d’Europe en titre, le Portugal vient à l’Euro avec une ambition : conserver sa couronne. Car depuis 2016 et son titre remporté en France, la Seleçao a encore bien changé, mais en bien. Des talents se sont ajoutés à tous les postes. Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva, Ruben Dias… Fernando Santos a l’un des meilleurs effectifs à sa disposition, il ne reste plus qu’à bien le faire jouer. Et hormis un revers contre la France en Ligue des Nations, personne n’a réussi à les battre depuis l’Ukraine en 2019.

Le joueur à suivre

Pas de Cristiano Ronaldo qui connaît une saison un poil plus difficile (surtout sur le plan collectif), mais le maestro de Manchester United, Bruno Fernandes. Avec 28 buts et 17 offrandes en 57 matchs toutes compétitions confondues, Bruno est l’homme à tout faire des Mancuniens. A l’Euro, il aura l’opportunité de briller pour la première fois au niveau international, lui qui n’a jamais disputé de grande compétition en tant que titulaire. Car avec Ronaldo devant lui, Bruno Fernandes a un coéquipier de luxe à servir…

Le prono Barrière Bet du 10

Avec une telle équipe, le Portugal est favori à la victoire finale cotée à 7,10 sur Barrière Bet. Mais dans un groupe aussi relevé avec la Hongrie mais surtout la France et l’Allemagne, cela ne va pas être simple. A tel point qu’on imagine les Portugais terminer à la troisième place… Derrière la France, sûre d’elle et l’Allemagne, qui craque rarement en poules, on voit le Portugal finir en 3ème position. Mais cette place pourrait être qualificative. Et en phase finale, le Portugal peut facilement aller dans le dernier carré.