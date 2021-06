Foot - Euro

Euro 2021 : Dans le groupe de la mort, la Hongrie tremble déjà…

Publié le 11 juin 2021 à 14h10 par La rédaction

Tombée dans le groupe de la mort avec la France, l’Allemagne et le Portugal, la Hongrie va devoir cravacher pour sortir de cette poule…

La forme actuelle

L’une des surprises de cet Euro. Qualifiée à la toute dernière minute de son barrage contre l’Islande, la Hongrie dispute tout de même son deuxième Euro de suite après celui en France. Éliminée en 8ème de finale contre la Belgique, cela sera plus difficile d’y accéder cet été. Les Hongrois ont eu la malchance de tomber dans le groupe de la mort avec la France, l’Allemagne et le Portugal. Même s’ils pourront compter sur les trois joueurs de Leipzig (Orban, Gulacsi et surtout Szoboszlai), l’affaire s’annonce compliquée.

Le joueur à suivre

A Leipzig depuis l’hiver dernier, Dominik Szoboszlai sera sans aucun doute l’arme principale des Hongrois. Seul point d’ombre, sa forme physique, lui qui n’a pas encore joué en 2021. Malgré tout, l’ancien joueur de Salzbourg reste le même, le milieu offensif bourré de talent qu’on a vu en Ligue des Champions à l’automne dernier. Et contre les trois cadors de ce groupe, il aura l’occasion de montrer qu’il a sa place parmi les grands. Reste à espérer qu’il ait l’occasion de briller…

