Foot - Euro

Euro 2021 : Le Danemark, surprise à venir ?

Publié le 10 juin 2021 à 13h20 par La rédaction

Après sa belle Coupe du Monde 2018, le Danemark compte faire encore mieux à l’Euro cet été. Et avec une telle génération, les Danois ont de quoi surprendre.

La forme du moment

Leader de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde avec trois victoires en trois rencontres, le Danemark suit sa route et est sur sa lancée de sa belle Coupe du Monde. L’ossature reste la même et le collectif danois est arrivé à maturité. Et avec une défense qui n’a pas pris de but en 3 matchs, le Danemark peut espérer de belles choses. Surtout que les cadres sont au top de leur forme. Eriksen, Kjaer, Hojberg, tous vivent une très belle saison au niveau personnel. Et cela se ressent forcément en sélection !

Le joueur à suivre

Le métronome du jeu danois : Christian Eriksen. Il sera comme toujours l’animateur du jeu et sa forme déteindra sur son équipe. Et si l’ancien joueur de Tottenham est aussi flamboyant que sur cette fin de saison, alors le Danemark se portera bien. Avec l’Inter Milan, Eriksen retrouve du temps de jeu et il a largement contribué au titre de champion des intéristes. A 29 ans, Christian Eriksen est dans une grande forme et c’est sans doute le moment ou jamais pour guider le Danemark le plus loin possible.

Le prono du 10

Après un beau huitième de finale perdu aux tirs au but contre la Croatie en 2018, le Danemark espère enfin passer ce cap cet été. Avec la Belgique, la Finlande et la Russie, les Danois ont une vraie carte à jouer. Si leur victoire finale est cotée à 21 sur Barrière Bet , Le 10 Sport opte pour un beau parcours jusqu’en quart de finale. Le Danemark devrait suivre la Belgique vers les huitièmes de finale avant de filer au tour suivant. Avec sa très belle génération, c’est le moment pour eux de marquer les esprits dans une grande compétition.