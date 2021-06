Foot - Euro

Euro 2021 : Yilmaz (Turquie) pour éteindre toute l’Italie ?

Publié le 11 juin 2021 à 8h40 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2021 à 8h41

Au sommet de son art et champion de France en titre avec le LOSC, Burak Yilmaz pourrait poursuivre sur sa lancée et lancer parfaitement la Turquie dans cet Euro 2021. L’Italie est prévenue…

Burak Yilmaz, ce sont les chiffres qui en parlent le mieux. A 36 ans, l’attaquant du LOSC s’est offert une seconde jeunesse dans le Nord avec 18 buts en 33 rencontres. Grand artisan du titre de champion du France, acquis à la barbe d’un PSG pourtant en béton armé offensivement (Neymar, Mbappé, Icardi, Kean, Di Maria), le buteur est aussi un cadre incontournable de son équipe nationale. Une Turquie avec laquelle il a inscrit 29 buts en 67 sélections : Tous les 2,3 matchs, Burak fait trembler les filets.

Démarrage en fanfare pour Yilmaz !

Pour l’Euro 2021, qui démarre ce vendredi (11 juin – 11 juillet), Le 10 Sport et Barrière Bet vous proposent de parier sur chaque rencontre de la compétition. Et pour ce premier match qui oppose la Turquie et l’Italie, c’est sur le bouillant Yilmaz que nous vous conseillons de miser ! Barrière Bet propose une superbe cote à 4,33 pour le but de Yilmaz dans le match Turquie - Italie (pour suivre l'évolution des cotes et parier, suivez ce lien). Portée par son buteur, la Turquie pourrait surprendre l'Italie et tirer son épingle du jeu dans ce Groupe A, assez ouvert avec la Suisse et le Pays de Galles. Un démarrage en fanfare pour Yilmaz avec un but, et peut-être la victoire ce vendredi pour éteindre une équipe italienne pourtant gorgée d'ambition après son absence du Mondial 2018.



Turquie - Italie, 21h (Diffusion sur TF1 et beIN SPORT)



Les équipes probables

Turquie : Cakir – Celik, Demiral, Soyuncu, Meras – Yokuslu, Calhanoglu, Tufan, Under – Yazici, Yilmaz.



Italie : Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne.