Foot - Euro

Euro 2021 : Vers un deuxième doublé encore plus historique pour les Bleus ?

Publié le 12 juin 2021 à 18h10 par La rédaction

Trois ans après être montés sur le toit du monde, les Bleus peuvent prendre l’Europe. Avec le retour de Karim Benzema, Didier Deschamps a toutes les cartes en main pour faire vibrer tout un pays, encore une fois.

La forme actuelle

Pour l'équipe de France, des détails sont à régler, notamment offensivement. Le retour de Karim Benzema en sélection change la donne et la future composition pour cet Euro. Mais c’est un problème de riche… Si l’équipe de France a été un peu poussive lors du dernier rassemblement, elle nous avait gratifié d’une très belle performance en novembre dernier à Lisbonne en battant le Portugal. Et dans le groupe de la mort, les Bleus restent favoris, surtout avec leur statut.

Le joueur à suivre

On ne pensait pas écrire ces mots, mais comment ne pas parler de Benzema en tant que « joueur à suivre » ? Le retour de l’attaquant du Real Madrid, près de 6 ans après sa dernière sélection, est plus qu’inattendu. Mais il est là. Et avec l’attaque de feu des Bleus, Benzema ne peut que se fondre dans ce collectif. Il sort d’une saison XXL avec le Real et même sans trophée, il a encore inscrit 23 buts en Liga et 6 en Ligue des Champions. Et après avoir raté l’Euro 2016 et le mondial 2018, KB9 aura à cœur de briller.

Le prono Barrière du 10

Championne du monde en titre et finaliste du dernier Euro, la France part en tant que favorite. Surtout avec le retour de Benzema qui vient encore plus confirmer les forces offensives des Bleus. Mais contre l’Allemagne et le Portugal, les hommes de Deschamps devront assumer leur statut. De notre côté, on suit avec plaisir et grande confiance la cote à 4,50 de Barrière Bet qui voit la France championne d’Europe. Comme en 2000, les Bleus ont les armes pour réaliser le doublé. Et avec une telle équipe, comment imaginer un autre dénouement que les Champs-Élysées en fête ?