Foot - Euro

Euro 2021 : L’Autriche peut se prendre à rêver

Publié le 12 juin 2021 à 7h10 par La rédaction

Emmenée par Alaba et Sabitzer, l’Autriche va tenter d’atteindre la phase finale d’une grande compétition pour la première fois depuis 1982.

La forme du moment

5 ans après l’Euro 2016 où l’Autriche avait terminé à une triste dernière place, les coéquipiers de David Alaba sont de retour dans une compétition internationale. L’équipe n’a pas vraiment changé, mais certains joueurs se sont affirmés. David Alaba est presque au top de sa carrière et Marcel Sabitzer est le capitaine d’un RB Leipzig en pleine bourre. Même si les résultats de la sélection autrichienne ne suivent pas forcément, les cadres sont quasiment à leur apogée. Ce qui encourage tout un pays à espérer un beau parcours…

Le joueur à suivre

Depuis des années, David Alaba sort du lot dans une équipe plutôt moyenne. Le défenseur très polyvalent du Bayern Munich vient de boucler une nouvelle très bonne saison, sa dernière en Allemagne. Le double vainqueur de la Ligue des Champions va quitter la Bavière et devrait s’engager avec le Real Madrid. A 28 ans, il avait besoin d’un nouveau défi. Mais le premier qui s’offre à lui, c’est l’Euro 2021. Avec son leadership mais surtout son talent, Alaba a les armes pour emmener son équipe en phase finale.

Le prono du 10