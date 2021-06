Foot - Euro

Euro 2021 : L’heure de la Belgique est enfin arrivée ?

Publié le 10 juin 2021 à 17h10 par La rédaction

Trois ans après le parcours réalisé en Russie, la Belgique revient avec l’ambition de faire mieux. Et comme d’habitude, les armes sont nombreuses pour Roberto Martinez, le sélectionneur.

La forme du moment

Depuis leur très belle Coupe du Monde, les Belges sont dans la continuité. Malgré le départ de son capitaine Vincent Kompany, l’équipe de Roberto Martinez tient toujours autant la route. Et en plus des anciens, quelques jeunes talents sont venus s’ajouter chez les Diables Rouges. Les Vanaken, Doku, Trossard ont fait leur trou et les armes offensives sont multiples. Troisième de la dernière Coupe du Monde, la Belgique vient à l’Euro pour gagner. Et vu la forme actuelle, c’est un candidat plus que sérieux au titre.

Le joueur à suivre

Au fond du trou, Eden Hazard est capable d’être la très grande surprise de cet Euro. La star du Real Madrid a tout à se faire pardonner. Adieu les kilos en trop, Hazard débarque cet été avec la rage aux dents et l’envie de faire taire toutes les critiques essuyées depuis plus d’un an. Attendu au tournant depuis 10 ans, il a répondu présent. Après l’échec de son arrivée à Madrid, sans pression, il a tous les ingrédients pour frapper un grand coup. Et avec Lukaku en forme olympique devant, attention…

Le prono du 10

Pour l’un des grands favoris de cet Euro, la victoire finale est cotée à 5,60 sur Barrière Bet. Une cote intéressante vu la forme actuelle de la Belgique. Mais pour nous, cette génération ne soulèvera toujours pas de trophée cet été, même si on les voit aller en finale. 3 ans après le parcours inoubliable réalisé en Russie, les Belges reviennent avec l’ambition de faire mieux. Avec Hazard et Lukaku en forme, elle a toutes les chances de son côté et se doit de faire un grand Euro. Mais de là à le gagner…