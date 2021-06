Foot - Euro

Portugal - Allemagne : Une belle claque pour les hommes de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 juin 2021 à 16h20 par La rédaction

Le deuxième choc du groupe de la mort oppose le Portugal, champion d’Europe en titre, à l’Allemagne, championne du monde 2014. Un duel aux sommets qui pourrait virer à la déconfiture des… Portugais !

Dans la douleur, le Portugal a fini par écraser la Hongrie (0-3) lors de son premier match de l’Euro 2021. Galvanisés par ce succès, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se présentent maintenant face à un adversaire bien plus coriace : l’Allemagne. Une autre paire de manche… Face à la France, les hommes de Joachim Löw n’ont rien pu faire et se sont logiquement inclinés. Mais ils ont montré de belles choses et pourraient très vite rebondir, dans ce deuxième match.

Une fessée au programme ?