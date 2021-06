Foot - Euro

Euro 2021 : Joachim Löw se méfie de Cristiano Ronaldo et du Portugal !

Publié le 18 juin 2021 à 23h05 par La rédaction

Battue mardi soir par la France (1-0), l’Allemagne reçoit le Portugal ce samedi à Munich. Et Joachim Low se méfie de Cristiano Ronaldo mais aussi du reste de l’attaque portugaise…