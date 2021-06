Foot - Euro

Euro 2021 : Benzema pour lancer parfaitement les Bleus !

Publié le 15 juin 2021 à 16h18 par La rédaction

De retour après quasiment 6 années d’absence, Karim Benzema va débuter son Euro avec l’équipe de France ce mardi, face à l’Allemagne. L'occasion idéale pour frapper fort, d'entrée de jeu...

Tous les yeux vont être rivés sur lui. Alors que certains pensaient sa carrière internationale totalement terminée, Karim Benzema a fait son grand retour chez les Bleus . Les querelles avec Didier Deschamps semblent définitivement être de l'histoire ancienne et désormais, Benzema peut exclusivement se concentrer sur la quête d’un premier titre avec l’équipe de France. En face, l’Allemagne de Manuel Neuer, à qui Benzema n’a marqué qu’un seul but en cinq confrontations. Joshua Kimmich ou encore Thomas Müller vont compliquer les choses, puisque après un Mondial 2018 catastrophique les Allemands semblent déterminées à redresser la barre.

Le 10 mise sur un but de Benzema