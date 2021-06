Foot - Euro

Euro 2021 : La Pologne comme en 2016 ?

Publié le 11 juin 2021 à 11h10 par La rédaction

A l’image de son magnifique parcours en 2016, la Pologne espère rééditer l’exploit et atteindre les quart de finale. Et avec son capitaine Robert Lewandowski au top de sa forme, tous les espoirs sont permis.

La forme actuelle

Si la Pologne a mal débuté les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, elle reste une équipe à suivre. Depuis une décennie, les Polonais gagnent en régularité et participent quasi systématiquement aux grandes compétitions. Quart de finaliste du dernier Euro, ils auront l’occasion de montrer qu’ils ont leur mot à dire au niveau européen. Si le dernier mondial a été plus difficile, Lewandowski et les siens veulent se rattraper. Et avec le numéro 9 du Bayern Munich dans la forme de sa vie, difficile d’arrêter cette attaque polonaise…

Le joueur à suivre

Qui d’autre que le meilleur attaquant de l’année ? Une fois de plus, Robert Lewandowski a fait disjoncter les compteurs. Avec 41 buts en 29 matchs de Bundesliga, il a battu le record de buts sur une saison détenu par Gerd Muller. A 32 ans, le vainqueur de la Ligue des Champions 2020 est à l’apogée de sa carrière et il compte le prouver avec son équipe nationale. En 2016, il avait été l’un des artisans de ce parcours jusqu’en quart de finale. Alors forcément, il voudra remettre le couvert cet été. Surtout s’il espère toujours rafler le ballon d’or…

