Euro 2021 : Une grande première pour la Finlande !

Publié le 10 juin 2021 à 14h20 par La rédaction

Grande première pour la Finlande ! Cet été, ils vont disputer leur première compétition internationale. Même s’ils sont outsiders de leur groupe, méfiance…

La forme du moment

2 points en autant de matchs, la Finlande démarre timidement les qualifications pour la Coupe du Monde. Le dernier gros coup des Finlandais, c’est la victoire retentissante obtenue au Stade de France en novembre dernier. Une leçon de maîtrise et un succès historique pour les coéquipiers de Teemu Pukki, l’attaquant star de cette équipe. Cet été, ils se présentent à l’Euro en tant que petit poucet. Mais ils comptent bien bousculer la hiérarchie…

Le joueur à suivre

Le joueur finlandais le plus connu et le plus efficace. Révélation de la saison 2019-2020 de Premier League, Teemu Pukki continue de planter, même en Championship. Avec 26 pions en 41 rencontres de championnat, le buteur de Norwich sera l’arme numéro une de l’attaque finlandaise. Et même si la Finlande ne sera pas aussi dominatrice que le Norwich champion de cette saison, Pukki aura de quoi faire trembler les filets.

Le prono du 10

Malgré Pukki et toute la bonne volonté du monde, la Finlande ne devrait pas passer les poules. Mais si jamais vous êtes tentés par la cote à 251 de la Finlande victorieuse de l’Euro, alors foncez. Pour nous, pas d’exploit finlandais comme au Stade de France. Dans un groupe avec le Danemark, la Belgique et la Russie, la sélection finlandaise sera l’outsider et cela s’annonce difficile de sortir du lot. Leurs adversaires ont l’expérience de ces rendez-vous, contrairement aux Finlandais qui vont disputer leur première compétition internationale.