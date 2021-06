Foot - PSG

PSG - Clash : Kylian Mbappé met les choses au clair avec Olivier Giroud !

Publié le 13 juin 2021 à 17h45 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2021 à 17h46

Alors que l’Équipe de France débute son Euro mardi contre l’Allemagne, les déclarations d’Olivier Giroud après la victoire des Bleus contre la Bulgarie ont fait tache. Des propos qui pourraient potentiellement viser Kylian Mbappé, et ce dernier s’est exprimé ce dimanche en conférence de presse sur le sujet.

Après la victoire contre la Bulgarie 3 à 0, tout semblait aller pour l’Équipe de France, qui affrontera mardi l’Allemagne pour son premier match de l’Euro. Cependant, c’est l’attaquant tricolore Olivier Giroud qui a mis de l’huile sur le feu à la suite de la victoire contre les Bulgares. Le joueur de Chelsea a semblé viser Kylian Mbappé dans ses propos, expliquant qu'il se sentait parfois oublié sur le terrain. Le joueur du PSG présent ce dimanche en conférence de presse avec les Bleus , s’est exprimé sur le sujet, et a calmé les choses.

« J'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire »