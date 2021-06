Foot - Euro

Euro 2021 : La renaissance de l’Italie ?

Publié le 9 juin 2021 à 19h20 par La rédaction mis à jour le 9 juin 2021 à 19h41

Première compétition internationale depuis l’Euro 2016 pour l’Italie. Nouveau coach, nouvelle génération et donc nouveau départ. Les Italiens peuvent-ils renouer avec le succès après cette période difficile ?

La forme du moment

Après avoir regardé la Coupe du Monde à la télé, la Squadra Azzura renaît de ses cendres. L’arrivée de Roberto Mancini a fait beaucoup de bien à l’Italie qui retrouve des couleurs. Et sa nouvelle génération aide pas mal. Les Italiens ne manquent pas de talent et ils comptent bien faire honneur à leur pays cet été. En plus, ils ont l’avantage de jouer à domicile les trois matchs de poule. Chiesa, Locatelli ou encore Barella, brillants cette année, seront bien présents. Pareil pour Verratti malgré sa blessure au genou. Car cet été, les Italiens ont un vrai coup à jouer dans un groupe très homogène.

Le joueur à suivre

Avec une jeune génération qui va connaître son premier tournoi, il y a un tas de joueurs intéressants. Mais Federico Chiesa sort du lot. L’attaquant de la Juventus Turin est dans une forme resplendissante. Aux côtés de Cristiano Ronaldo, il a porté la Vieille Dame malgré la saison plus que difficile. A seulement 23 ans, il a inscrit 7 buts en Serie A mais aussi 4 en Ligue des Champions malgré l’élimination en 8e de finale. Très polyvalent, le fils d’Enrico Chiesa offre beaucoup de solutions à Roberto Mancini.

