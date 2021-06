Foot - PSG

PSG : Les confidences de Nasser al-Khelaïfi sur les ambitions du PSG !

Publié le 6 juin 2021 à 23h20 par La rédaction

Nasser al-Khelaïfi s'est récemment exprimé sur la situation du PSG, et notamment ses ambitions futures en Ligue des Champions. Le président du PSG a été très clair, c'est un chemin difficile pour la remporter, mais l'objectif reste le même.