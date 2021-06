Foot - Euro

Euro 2021 : Des Ukrainiens encore trop justes ?

Publié le 10 juin 2021 à 21h20 par La rédaction

Première compétition internationale pour l’Ukraine de Chevchenko. Après avoir raté la dernière Coupe du Monde, les Ukrainiens veulent se rattraper avec leur jeune équipe.

La forme du moment

Depuis l’arrivée d’Andrei Chevchenko à la tête de la sélection, cette équipe d’Ukraine est en reconstruction. Pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde, décevante à l’Euro 2016, l’Ukraine n’est plus l’outsider qu’elle était auparavant. Mais des jeunes joueurs arrivent et Chevchenko installe ses idées. Et elles commencent à porter leurs fruits. Le match nul obtenu en France en mars en est la preuve. Solide défensivement, l’Ukraine doit corriger son efficacité pour espérer faire quelque chose cet été..

Le joueur à suivre

Le joueur à suivre est le capitaine de cette équipe d’Ukraine : Oleksandr Zinchenko. A seulement 24 ans, il a déjà récupéré le brassard de sa sélection et il ne compte pas le lâcher. Le latéral gauche de Manchester City est l’homme à tout faire côté ukrainien. Davantage utilisé sur le flanc gauche en club, Chevchenko a plus tendance à le faire monter d’un cran, au milieu voire sur une aile. A côté de Malinovsky, le très intéressant meneur de jeu de l’Atalanta, Zinchenko peut emmener l’Ukraine en 8ème de finale.

Le prono du 10

Si les Pays-Bas sont favoris pour finir à la première place de ce groupe C, l’Ukraine ne vient pas à l’Euro pour faire de la figuration. L’équipe coachée par Andrei Chevchenko compte bien se mêler à cette lutte. Coté à 34 sur Barrière Bet pour remporter l’Euro, le 10 voit l’Ukraine sortir dès les poules. Même si le talent est là, cette équipe manque d’expérience. S’ils ont n’aucun complexe à avoir dans le jeu face à l’Autriche et la Macédoine du Nord, ils se connaissent moins. Et le manque d’automatismes peut faire la différence…