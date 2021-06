Foot - Euro

Euro 2021 : La Suisse en bout de course ?

Publié le 10 juin 2021 à 9h20 par La rédaction

Après trois huitièmes de finale consécutifs, la Suisse se présente à l’Euro 2021 avec une équipe quasi similaire. Cette génération est-elle en bout de course ?

La forme du moment

Avec deux victoires en autant de matchs, la Suisse est très bien engagée dans la course à la Coupe du Monde 2022. Toujours emmenée par Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka, ses cadres, elle espère faire mieux qu’à ses trois dernières compétitions où elle a échoué en 8ème à chaque fois. L’avantage des Suisses, c’est la stabilité de l’effectif. Depuis plusieurs années, l’équipe ne change quasiment pas et les joueurs se connaissent par cœur. Mais face à certaines nations qui empilent les cracks, cela sera peut-être juste.

Le joueur à suivre

Comme toujours, la Suisse va tout miser ou presque sur son principal atout offensif : Xherdan Shaqiri. Le milieu de Liverpool est l’homme à tout faire de cette sélection. Et lorsqu’il faut prendre ses responsabilités, il est présent. Seul bémol, sa forme en club. L’ancien joueur de Stoke City n’a pas beaucoup de temps de jeu, barré par la grosse concurrence chez les Reds . S’il rentre en jeu quasi systématiquement, il est rarement titulaire. Il faut espérer pour les Suisses qu’il ne manquera pas de rythme et qu’il réussira à enchaîner les matchs…

Le prono du 10

Même si la Suisse va bien en ce moment, cette génération semble en bout de course. La victoire finale de nos voisins est cotée à 41 sur Barrière Bet et le prono du 10 va sur une élimination en poules (ou une place de meilleur troisième au mieux). Dans un groupe homogène mais tout de même relevé, la tâche ne sera pas facile. Surtout que l’Italie revient bien et que la Turquie cartonne… Sans oublier les Gallois. Et la forme actuelle des cadres suisses pose question. Shaqiri ne joue pas beaucoup, Xhaka connaît une saison difficile… Les voyants ne sont pas au vert.