Euro 2021 : La Turquie peut-elle créer la surprise ?

Publié le 9 juin 2021 à 20h20 par La rédaction

Pour sa première compétition internationale depuis 2008, la Turquie a des ambitions et surtout une très belle génération. Dans un groupe A largement à leur niveau, les coéquipiers de Burak Yilmaz sont prêts pour cet Euro.

La forme du moment

Depuis deux ans, la sélection turque est de retour à un excellent niveau. En témoigne sa solide victoire 2-0 contre l’équipe de France championne du monde en 2019. La génération des Calhanoglu, Yilmaz va enfin connaître une compétition internationale et ils ont des ambitions. Avec sa défense de fer composée de Soyuncu, Kabak et Demiral, la Turquie a tout d’un outsider sérieux. Et elle l’a encore montré en battant les Pays-Bas au dernier rassemblement. Avec un Burak Yilmaz au sommet de son art, les Turcs ne viennent pas à l’Euro en touriste.

Le joueur à suivre

La Turquie n’est pas en manque de talents. Mais s’il y en a un à suivre en particulier, c’est Hakan Calhanoglu. Le meneur de jeu du Milan AC réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière. Maître à jouer des Rossoneri , il a inscrit 4 buts et délivré 9 offrandes et son association avec Zlatan Ibrahimovic a mis sur orbite le Milan pour accrocher la Ligue des Champions. Cet été, tout un peuple espère que son duo avec Burak Yilmaz sera aussi efficace. Vu la saison des deux leaders de l’attaque turque, cela promet du spectacle. Clin d’œil du destin, le premier match de la Turquie se jouera en Italie. Un territoire que connaît plutôt bien Calhanoglu…

Le prono du 10

Sur Barrière Bet, la victoire finale de la Turquie est cotée à 34. Elle se tente, mais ce serait pire qu’un tremblement de terre sur la planète foot s’ils venaient à remporter l’Euro. De notre côté, on voit un très bel Euro des Turcs et on met une pièce sur un parcours jusqu’en demi-finale. Comme à l’Euro 2008 et à la Coupe du Monde 2002, la Turquie va nous épater et créer la surprise. Dans un groupe abordable, les Turcs vont s’en sortir sans trop de difficultés. Et avec une telle génération, c’est le moment ou jamais de rééditer l’exploit d’une qualification dans le dernier carré.