Euro 2021 : Le retour de la République Tchèque !

Publié le 10 juin 2021 à 22h20 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2021 à 23h09

Pour la septième fois de suite, la République Tchèque va jouer l’Euro. Et cette fois-ci, les Tchèques comptent bien passer les poules. Ce qu’ils n’ont pas fait depuis l’Euro 2012…

La forme actuelle

Comme depuis 1996, la République Tchèque s’apprête à disputer l’Euro. Si les participations en Coupe du Monde se font rares, elle parvient à maintenir le cap au niveau européen et va jouer son septième Euro consécutif. Côté terrain, l’équipe a bien changé. Cech et Plasil s’en sont allés et ont fait place à une nouvelle génération emmenée par un duo Soucek / Coufal qui brille à West Ham. Devant eux, Patrick Schick, lui aussi en forme, guidera l’attaque tchèque. Si personne ne les attend, méfiance tout de même…

Le joueur à suivre

Le joueur à suivre joue à West Ham et il est milieu de terrain. Il s’appelle Tomas Soucek et il est la définition parfaite du joueur box to box. Avec 10 buts en championnat, il est l’un des grands artisans du retour de West Ham en Coupe d’Europe. Car en plus de son apport offensif exceptionnel, Soucek est présent défensivement. En sélection, il fait la même chose. En témoigne son triplé contre l’Estonie en mars dernier… Bref, retenez bien ce nom parce qu’il sera comme toujours au rendez-vous cet été.

Le prono du 10

Dans un groupe assez homogène avec l’Angleterre grande favorite mais aussi la Croatie et l’Écosse, les Tchèques ont leur mot à dire. On ne tentera sûrement pas la cote de leur victoire finale à 91 sur Barrière Bet (quoique, on est joueur), mais on les voit jouer les trouble-fêtes. Avec cette belle génération, ils ont largement de quoi finir 3ème pour prétendre à une place de meilleur troisième. Et ils peuvent même faire mieux. Face à une Croatie moins impressionnante et des Ecossais inexpérimentés, la République Tchèque pourrait en surprendre plus d’un…