Foot - Équipe de France

Euro : Les Bleus assurent l'essentiel face au Portugal grâce à Benzema !

Publié le 23 juin 2021 à 22h57 par A.D. mis à jour le 23 juin 2021 à 23h01

Opposéz au Portugal pour son troisième et dernier match de la phase de poules, la France n'a pu faire mieux qu'un match nul (2-2). Malgré tout, les hommes de Didier Deschamps peuvent avoir le sourire, car ils terminent premiers du groupe F.