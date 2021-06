Foot - Équipe de France

Équipe de France : Adil Rami pose sa candidature... pour les JO !

Publié le 23 juin 2021 à 9h37 par La rédaction mis à jour le 23 juin 2021 à 9h40

A l’image de Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann qui ont déjà déclaré vouloir jouer les Jeux Olympiques, c’est un autre champion du monde qui vient de le faire : Adil Rami. L’ancien défenseur de l’OM s’est porté candidat pour Tokyo.