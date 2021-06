Foot - Équipe de France

Équipe de France : Terrible coup dur officiel pour Dembélé !

21 juin 2021

Comme annoncé ces dernières heures, Ousmane Dembélé est contraint de déclarer forfait pour la suite de l’Euro et a donc quitté le rassemblent de l’équipe de France.