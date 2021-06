Foot - Equipe

Equipe de France : Savanier et Thauvin aux JO ? Ça se confirme !

Publié le 20 juin 2021 à 11h06 par La rédaction

Toujours en pleine réflexion pour établir la liste de 22 joueurs qui disputeront les Jeux Olympiques avec les Bleuets, Sylvain Ripoll songe bien à convoquer Téji Savanier et Florian Thauvin.