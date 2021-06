Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps s’enflamme pour Griezmann !

Publié le 18 juin 2021 à 21h50 par La rédaction mis à jour le 18 juin 2021 à 21h52

Les Bleus ont démarré de la meilleure des manières cet Euro avec une victoire contre l'Allemagne (1-0), et une fois de plus, Antoine Griezmann a brillé. Ce que Didier Deschamps n’a pas manqué de rappeler en conférence de presse à la veille d'affronter la Hongrie…