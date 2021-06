Équipe de France

Equipe de France : Le soulagement de Lloris pour Eriksen !

Publié le 14 juin 2021 à 20h50 par La rédaction

Ce samedi, Christian Eriksen s’est écroulé sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague. Si le joueur de l’Inter est désormais hors de danger, Hugo Lloris s’est évidemment dit inquiet lors de l’événement.