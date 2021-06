Foot - Equipe de France

EXCLU - Jeux Olympiques : Montpellier donne son feu vert pour Savanier !

Publié le 22 juin 2021 à 14h06 par Alexis Bernard mis à jour le 22 juin 2021 à 14h13

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Téji Savanier est dans les petits papiers de l'équipe de France qui disputera les Jeux Olympiques de Tokyo. Selon nos sources, Montpellier vient de donner son accord.

Sélectionneur de l'équipe de France qui disputera les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, Sylvain Ripoll songe à des profils comme André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier. Le Parisien a révélé la piste Gignac, confirmée depuis par Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football a également confirmé que Florian Thauvin pourrait être de la partie, conformément aux révélations du 10 Sport datées du 18 juin. Et pour Téji Savanier, aussi évoqué par nos soins ? Ca avance !

Laurent Nicollin donne son accord

Selon nos informations, le président de Montpellier, Laurent Nicollin, vient de donner son accord pour que Téji Savanier participe aux prochains Jeux de Tokyo. Intelligemment, le dirigeant héraultais a indiqué à la Fédération Française de Football, et à son joueur, qu'il ne s'opposerait pas à ce qu'il soit libéré pour prendre part à cette compétition. Sylvain Ripoll, qui a le droit de retenir trois joueurs de plus de 23 ans, pourrait donc faire appel à Gignac, Thauvin et Savanier pour conduire la France vers une médaille d'or.