Equipe de France : Thauvin reçoit un énorme appel du pied pour les JO !

Publié le 21 juin 2021 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 21 juin 2021 à 10h41

Fraîchement arrivé du côté des Tigres de Monterrey après la fin de son contrat avec l'OM, Florian Thauvin pourrait retrouver l'Equipe de France cet été. D'après Noël Le Graët, il faudrait juste un accord entre Sylvain Ripoll et le joueur pour voir le champion du monde prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo.