Equipe de France : Deschamps donne des nouvelles de Dembélé

Publié le 20 juin 2021 à 11h25 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2021 à 11h27

Sorti sur blessure contre la Hongrie samedi (1-1), Ousmane Dembélé va passer des examens complémentaires comme l'explique Didier Deschamps.