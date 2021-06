Foot - Équipe de France

Équipe de France : Griezmann justifie le nul contre la Hongrie

Publié le 19 juin 2021 à 17h24 par La rédaction

Ce samedi, l’équipe de France n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre la Hongrie (1-1). Antoine Griezmann, l’unique buteur français, a insisté sur les conditions de jeu difficiles.