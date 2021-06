Foot - Équipe de France

Polémique : Deschamps explique la tension avec Kingsley Coman !

Publié le 29 juin 2021 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 29 juin 2021 à 10h48

Lors du match opposant la France à la Suisse lundi soir, plusieurs tensions sont apparues, notamment entre Kingsley Coman et Didier Deschamps. Ce dernier revient sur cet échange.