Mercato - PSG : Un échec se profile pour Mauricio Pochettino !

Publié le 5 juillet 2021 à 6h15 par T.M.

Cet été, le recrutement du PSG s’annonce incroyable. Mais il ne devrait pas y avoir que des réussites, au grand dam de Mauricio Pochettino.

Du côté du PSG, l’arrivée de Georginio Wijnaldum a déjà été annoncée. Prochainement, ce sont Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et même Sergio Ramos qui devraient être officialisés, mais cela serait encore loin d’être terminé puisque Paul Pogba semblerait également se rapprocher du Parc des Princes. L’international français pourrait ainsi débarquer en provenance de Manchester United, où il n’a plus qu’un an de contrat. Mais visiblement, Mauricio Pochettino aurait bien aimé acter un autre renfort du côté de la Premier League.

L’échec Ben White !