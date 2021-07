Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur de Sampaoli est poussé vers la sortie !

Publié le 5 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Relégué au simple statut de doublure ces derniers mois avec l’OM, Dario Benedetto devrait bel et bien être vendu durant ce mercato estival.

Interrogé en avril dernier sur l’avenir de Dario Benedetto qui évolue dans l’ombre d’Arkadiusz Milik à l’OM, Jorge Sampaoli laissait clairement entendre que le buteur argentin allait quitter le club cet été : « On se penchera sur le cas de ce joueur. Je ne connais pas les décisions des joueurs pour leur avenir. J'ai toujours pensé que c'était un joueur important dans n'importe quelle équipe où il évoluera », indiquait Sampaoli. Et la tendance semble plus que jamais se confirmer pour l’avenir de Benedetto…

L’OM cherche à vendre Benedetto

Le journaliste italien Nicolo Schira a indiqué dimanche que Pablo Longoria, le président de l’OM, aurait effectivement décidé de se séparer de Dario Benedetto cet été, alors que le contrat du buteur argentin court jusqu’en juin 2023 au Vélodrome. Reste à savoir qui aura les moyens de satisfaire l’OM pour recruter Benedetto…