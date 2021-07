Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une perte de plusieurs millions d’euros pour le Barça !

Publié le 5 juillet 2021 à 5h45 par T.M.

Ce dimanche, le FC Barcelone a annoncé le prêt de Francisco Trincao à Wolverhampton. Alors qu’une option d’achat pourrait rapporter près de 29M€ aux Catalans, cela aurait pu être plus…

Le ménage débute tout doucement au FC Barcelone. Et ce dimanche, c’est donc Francisco Trincao qui a fait ses valises. Arrivé en Catalogne avec le statut de grand espoir, le Portugais n’a pas pu montrer de quoi il était capable, n’étant pas dans les plans de Ronald Koeman. Face à ce manque de temps de jeu, l’ailier de 21 ans est donc parti en chercher en Premier League. En effet, ce dimanche, le prêt de Trincao à Wolverhampton a été officialisé. Et selon la presse britannique, une option d’achat de 29M€ aurait été négociée.

Une vente de Trincao, mais à quel prix ?

Alors que le FC Barcelone avait levé l’option d’achat de Francisco Trincao, soit 31M€, pour le recruter à Braga, le club catalan pourrait donc récupérer une grande partie de son investissement avec ces 29M€ annoncés en Angleterre. Mais cela aurait pu être beaucoup plus. En effet, pour rappel, l’été dernier, alors que Trincao venait à peine de poser ses valises au Barça et n’avait jamais joué encore, les Blaugrana étaient déjà sollicités avec des offres supérieures à ce qu’ils avaient déboursé quelques mois plus tôt. De quoi s’en mordre les doigts ?