Mercato - Barcelone : Pep Guardiola tacle Javier Tebas pour le feuilleton Messi !

Publié le 5 juillet 2021 à 17h00 par Th.B.

Ex-coach du FC Barcelone pendant quatre saisons, Pep Guardiola a profité d’une entrevue avec la télévision catalane afin de remettre les pendules à l’heure quant à la prolongation de contrat de Lionel Messi dans laquelle Javier Tebas ne faciliterait selon lui absolument pas les affaires du Barça.

Le FC Barcelone travaille avec le clan Lionel Messi afin de trouver un accord pour sa prolongation de contrat. Président élu le 7 mars dernier par les socios, Joan Laporta s’est exprimé à maintes reprises sur la question, expliquant à chacune de ses apparitions dans la presse qu’il faisait le maximum pour que le capitaine du Barça prolonge son contrat qui a expiré le 30 juin dernier. Ancien coach de Lionel Messi au FC Barcelone, Pep Guardiola est monté au créneau en assurant que le président de la Liga, Javier Tebas, avait ses responsabilités dans cette impasse dans laquelle le clan Messi et le FC Barcelone se trouve pour trouver un accord au niveau d’une prolongation.

« Si Tebas vendait mieux le produit Liga… »