Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se confirme pour Leonardo avec Camavinga !

Publié le 5 juillet 2021 à 16h45 par D.M. mis à jour le 5 juillet 2021 à 16h47

Le PSG serait intéressé par Eduardo Camavinga, tout comme Manchester United. Le club anglais ferait le forcing pour recruter le milieu de terrain de Rennes cet été.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 25 juin dernier, Rennes a formulé une offre de prolongation à Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu’en 2022. Mais auteur de prestations prometteuses, le milieu de terrain pourrait ne pas s’éterniser en Bretagne. Agé seulement de 18 ans, l’international français pourrait rejoindre un club plus huppé cet été et poursuivre ainsi sa progression. Le PSG le suit depuis plusieurs mois et pourrait bien accélérer dans ce dossier Camavinga. Mais pour l’heure, c’est bien Manchester United qui semble avoir passé la vitesse supérieure pour le jeune joueur.

Manchester United accélère dans le dossier Camavinga