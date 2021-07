Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le pari risqué de Leonardo dans le dossier Camavinga !

Publié le 5 juillet 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Bien qu'Eduardo Camavinga semble bien décidé à rejoindre le PSG cet été alors que son contrat au Stade Rennais s'achève dans un an, Manchester United semble avoir pris les devants dans ce dossier, et s'apprêterait même à dégainer une offre de 30M€ pour l'international français.

De retour à l'entraînement la semaine dernière, Eduardo Camavinga n'était peut-être que de passage à Rennes. En effet, son contrat s'achève en juin 2022 et il semble avoir décidé de partir cet été. « On sait qu'il est dans une situation où il ne lui reste qu'un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu'on ne peut se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. Ça fait partie d'une carrière d'avoir des décisions importantes à prendre. Lui en a une très importante à prendre pour son avenir, et nous, le club, on a aussi nos intérêts à défendre », confiait d'ailleurs Bruno Génésio à ce sujet. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Stade Rennais a ainsi dégainé une belle offre de prolongation à Eduardo Camavinga. Mais Florian Maurice ne se montrait guère optimiste dans les colonnes de Ouest-France : « Pour l’instant, on n’a pas d’accord que ce soit d’un côté ou de l’autre. Pour l’instant, Eduardo est là. Il y a des discussions qui existent entre les clubs, avec le joueur également. Maintenant, il n’y a pas de solutions le concernant. » Il faut dire que cela commence à s'agiter en coulisse pour le milieu de terrain rennais.

Le PSG attentiste, Manchester United dégaine