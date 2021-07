Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir d’un joueur d’Ancelotti est scellé !

Publié le 5 juillet 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos est parti et que Raphaël Varane pourrait suivre ses traces, le Real Madrid serait au moins parvenu à s’assurer les services de Nacho Fernandez à plus long terme.

Le moins que l’on puisse dire est que la défense centrale du Real Madrid connait un grand bouleversement. Tout d’abord, Sergio Ramos est parti au terme de son contrat et devrait très bientôt s’engager au PSG. Quant à Raphaël Varane, son avenir s’écrit plus que jamais en pointillés dans la mesure où il est annoncé qu’il souhaiterait s’en aller cet été à un an du terme de son contrat puisqu’il souhaiterait relever un nouveau challenge. Mais dans ce contexte, le Real Madrid peut au moins être rassuré quant à l’avenir de Nacho Fernandez.

Nacho Fernandez prolonge au Real Madrid !