Mercato - PSG : Ronaldo, Icardi... Une opération colossale de Leonardo pourrait tomber à l'eau !

Publié le 5 juillet 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG était annoncé comme étant intéressé par la perspective d’accueillir Cristiano Ronaldo, l’international portugais pourrait finalement rester à la Juventus, remettant ainsi en question le départ de Mauro Icardi.

Trois ans après son arrivée à la Juventus, Cristiano Ronaldo voit son avenir s’écrire en pointillés depuis maintenant plusieurs semaines. Plusieurs raisons justifieraient le fait que le Portugais aurait souhaité quitté les Bianconeri . Tout d’abord, le fait que la Vieille Dame ait réalisé des performances décevantes ces dernières années en Ligue des champions, et ce alors que le Portugais était justement venu pour remporter une nouvelle fois la plus prestigieuse des compétitions du Vieux Continent. Le retour de Massimiliano Allegri sur le banc piémontais n’aurait en plus rien fait pour le motiver à rester pendant un temps. Parallèlement, la Juventus aurait également songé à se séparer de Cristiano Ronaldo afin d’économiser son conséquent salaire après le passage de la pandémie de Covid-19 qui a fait du mal à ses finances.

Cristiano Ronaldo à la Juventus, Mauro Icardi bloqué au PSG ?