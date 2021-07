Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a réclamé deux renforts colossaux à Leonardo !

Publié le 5 juillet 2021 à 11h15 par A.M.

Bien décidé à disposer de son propre effectif, Mauricio Pochettino serait à l'origine des pistes menant à Sergio Ramos et Achraf Hakimi.

Cet été, le PSG a décidé de frapper très fort sur le marché. En effet, l'arrivée de Georginio Wijnaldum a déjà été officialisée par le club de la capitale tandis que trois autres renforts vont prochainement rejoindre l'international néerlandais. Et non des moindres. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG va débourser 65M€ + 5M€ de bonus pour recruter Achraf Hakimi, tandis que Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma arriveront également dans les prochains jours. Pour les deux derniers cités, le club parisien ne déboursera aucune indemnité de transfert.

Pochettino à l'origine des arrivées de Ramos et Hakimi ?