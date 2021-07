Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de Leonardo est encore validé !

Publié le 5 juillet 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que Sergio Ramos serait tombé d'accord avec le PSG, Johan Micoud estime que le club de la capitale réalise un énorme coup.

Cet été, le PSG va frapper très fort pour renforcer son effectif. Dans cette optique, Georginio Wijnaldum s'est officiellement engagé avec le club de la capitale tandis qu'Achraf Hakimi va suivre et que Gianluigi Donnarumma signera à Paris à la fin de l'Euro. Mais c'est surtout Sergio Ramos qui va débarquer libre suite à la fin de son contrat. Un choix totalement validé par Johan Micoud.

«Sergio Ramos, c’est quand même le top»