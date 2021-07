Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va offrir un milieu de terrain de rêve à Pochettino !

Publié le 5 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Bien décidé à renforcer l'entrejeu du PSG, Leonardo essaie de recruter Paul Pogba en plus de Georginio Wijnaldum.

Cet été, Leonardo a décidé de frapper très fort sur le marché. Pour le moment, Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool. Trois autres joueurs devraient suivre, à savoir Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, pour lesquels il ne manquerait plus que l'officialisation. Malgré tout, le PSG aurait décidé de poursuivre sur sa lancée et devrait réaliser encore un énorme coup sur le marché.

Vers un trio Verratti-Wijnaldum-Pogba ?