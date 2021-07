Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fait une grosse annonce à Pochettino !

Publié le 5 juillet 2021 à 10h45 par A.M.

Alors qu'il semble avoir décidé de rester au PSG, sans prolonger pour le moment, Kylian Mbappé aurait averti Mauricio Pochettino de vive voix. Et c'est tout.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours le sujet brûlant au PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 et alors qu'il n'a pas prolongé, la menace d'un départ libre à l'issue de son bail. Pour le moment, difficile de connaître l'issue de ce dossier, d'autant plus que Kylian Mbappé est actuellement en vacances après l'élimination de l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro. Mais avant de partir se reposer, l'ancien Monégasque a passé un coup de fil à Mauricio Pochettino.

Seul Pochettino a été prévenu du choix de Mbappé