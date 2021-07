Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet QSI plombé par le départ de Kylian Mbappé ?

Publié le 5 juillet 2021 à 13h15 par B.C.

Peu enthousiaste à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale. Un départ qui ferait mal au projet parisien selon Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Toujours courtisé par le Real Madrid, l’attaquant français n’est pas disposé à prolonger son bail avec le PSG, alors qu’il se retrouvera libre l’année prochaine. Nasser Al-Khelaïfi doit donc gérer une situation délicate, et sera contraint de prendre une grande décision dans les prochaines semaines si le dossier restait en l’état. Le PSG pourrait en effet perdre gratuitement Kylian Mbappé en 2022, ou se résoudre à le vendre dès cet été. Un choix qui pourrait avoir de grosses conséquences comme l’explique Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport.

« Le départ de Mbappé poserait aussi des questions sur l'attractivité du PSG et de la légitimité »