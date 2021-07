Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria relance un gros dossier en Ligue 1 !

Publié le 5 juillet 2021 à 12h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'OM s'intéresse notamment à Giovanni Simeone, mais compte tenu de la difficulté de ce dossier, la piste menant à Boulaye Dia pourrait être relancée.

Cet été, Pablo Longoria est sur tous les fronts. Bien décidé à renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli, le président de l'OM a déjà bouclé quatre recrues à savoir Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) ainsi que Cengiz Under (AS Roma). Mais c'est loin d'être terminé puisque Mattéo Guendouzi, Luan Peres ainsi que Pau Lopez sont également attendus à l'OM dans les prochaines heures. Une fois ces dossiers bouclés, Pablo Longoria pourra se concentrer sur le chantier de l'attaque.

Boulaye Dia en alternative à Giovanni Simeone ?